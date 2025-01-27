Kaliforniya'da zehirli kül alarmı: "Yangın bitti, yağmur başladı"

Kaliforniya, orman yangınlarından sonra yeni tehlikelerle karşı karşıya. Şiddetli yağmurlar heyelanlara ve zehirli kül yığınlarının yayılmasına neden oluyor. Yangınlar nedeniyle 28'den fazla kişi öldü ve birçok yangın hala devam ediyor. Los Angeles'taki büyük yangınların hepsi en az yüzde 80 oranında kontrol altına alındı. Yetkililer şimdi yağmurdan kaynaklanan "heyelan ve zehirli kül" akıntısı konusunda uyarıyor.

SOKAKLARDA DOLAŞAN TOKSİK KARIŞIM



Yetkililer, yangın bölgelerindeki külün, yanan araçlar, elektronik eşyalar, piller, yapı malzemeleri, boyalar, mobilyalar ve diğer ev eşyalarından oluşan toksik bir karışım olduğunu vurguladı.



Meteoroloji uzmanları, yangınların vurduğu bölgelerde daha fazla kül akışı olacağı konusunda uyarıyor. Bölgede temizlik yapan ekiplere koruyucu ekipman kullanılması önerildi.



DAHA FAZLA TAHLİYE GEREKEBİLİR



Yetkililer, yeni tehditlerle başa çıkmak için daha fazla tahliyenin gerekli olabileceğini söylüyor.



Yağmurun, Güney Kaliforniya için neredeyse rekor düzeydeki kuraklık dönemini sona erdirmesi bekleniyor. Bölgenin büyük bir kısmı şu anda “aşırı kuraklık” veya “şiddetli kuraklık” içinde bulunuyor.