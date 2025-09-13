Kaliforniya'dan 23 milyar dolarlık bilimsel araştırma planı

Kaliforniya’daki Demokrat milletvekilleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilimsel araştırma bütçelerinde yaptığı derin kesintileri telafi etmek amacıyla dev bir plan açıkladı.

Teklife göre, 2026 seçimlerinde halk oylamasına sunulacak 23 milyar dolarlık tahvil çıkarılarak üniversiteler, araştırma şirketleri ve sağlık kuruluşlarına kredi ve hibe sağlanacak.



Plan, ABD’nin en büyük kamu araştırma fonlayıcıları olan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Ulusal Bilim Vakfı’nın bir eyalet eşdeğerini oluşturmayı hedefliyor.

Teklifin yazarları arasında San Francisco’dan Senatör Scott Wiener ve Lynwood’dan Temsilci José Luis Solache Jr. bulunuyor.

PLANIN ŞANSI YÜKSEK



Demokratların yasama organında süper çoğunluğa sahip olması ve güçlü sendika desteği, planın şansını artırsa da yüksek tahvil miktarı risk taşıyor. Daha önce 2020’de seçmenler 15 milyar dolarlık yükseköğrenim tahvilini reddetmişti.



Destekçiler, bilimsel araştırmaların Kaliforniya ekonomisinin temel direklerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

KALİFORNİYA'DA BENZER ADIMLAR ATILMIŞTI



Kaliforniya daha önce de benzer adımlar atmıştı.

2004’te seçmenler, Bush yönetiminin embriyonik kök hücre araştırmalarına getirdiği kısıtlamaların ardından 3 milyar dolarlık tahvili onaylamış, 2020’de ise beyin ve sinir hastalıklarına yönelik araştırmalar için 5 milyar dolarlık tahvil çıkarılmıştı.

