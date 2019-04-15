Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi mevcut sorunlardan daha derindir" ifadelerini kullandı.



Washington Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Aramızdaki dostluk, sorunları çevrelemek ve bir krize dönüşmesini engellemek için önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.



Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında iyi bir kimya olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi serdar Kılıç da sorunların diyalog yoluyla aşılabileceğini belirtti.



Büyükelçi Kılıç, "60 yıl boyunca ortak amaçlar ve değerler etrafında örülen Türk-Amerikan ilişkileri her zamanki kadar önemli ve değerlidir" ifadelerini kullandı.



Konferansta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra İbrahim Kalın da da farklı oturumlarda katılımcılara hitap edecek.

