ABD'nin Denver kentinden Los Angeles'a gitmek üzere pistte kalkışa geçen uçak pistte yürüyen bir kişiye çarptı.

ABD'li Frontier Havayolları'na ait Airbus A321 tipi uçağın pilotu Denver Havaalanı'ndaki çarpışmanın ardından kalkışı iptal ederek uçağı durdurdu.

Yerel kaynaklara göre uçaktaki 1 yolcu yaralanırken uçaktaki 231 kişi tahliye edildi. Pilotun kuleye "Pistte duruyoruz. Birine çarptık. Motorda yangın çıktı. Pistte yürüyen bir kişi vardı" dediği ifade edildi. Uçağa hemen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Pistte yürüyen kişinin kim olduğu, neden ve nasıl piste girdiği ve çarpışma sonrası akıbetine dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.