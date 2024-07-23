Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı

ABD’de gündem başkanlık seçimleri... Başkan Joe Biden’ın başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, parti kongresinde adaylık için gerekli desteğe ulaştı. Kamala Harris, son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak bu alanda bir rekora da imza attı. Harris'in topladığı toplam bağışın 100 milyon doları aştığı bildirildi.

Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı

'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

The Hill haber sitesine göre ise Harris'in kampanyası pazar öğleden sonra ile pazartesi akşamı arasında 100 milyon dolardan fazla bağış topladı.

Haberde, 1,1 milyondan fazla bireysel bağışçının kampanyaya katkıda bulunduğu belirtildi.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

DELEGELER TAM DESTEK VERDİ

Biden'ın adaylık için önerdiği Harris'e partisinin delegeleri de tam destek verdi.

Harris, parti kongresinde adaylık için gerekli desteğe ulaştı.

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