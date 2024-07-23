Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.



Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

The Hill haber sitesine göre ise Harris'in kampanyası pazar öğleden sonra ile pazartesi akşamı arasında 100 milyon dolardan fazla bağış topladı.



Haberde, 1,1 milyondan fazla bireysel bağışçının kampanyaya katkıda bulunduğu belirtildi.



ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.



Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

DELEGELER TAM DESTEK VERDİ



Biden'ın adaylık için önerdiği Harris'e partisinin delegeleri de tam destek verdi.

Harris, parti kongresinde adaylık için gerekli desteğe ulaştı.