Kamala Harris aday olmak için yeterli oyu aldı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, delegelerin katıldığı başkan adaylığı için yapılan çevrimiçi oylamada barajı geçerek Demokratların başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı.

Kamala Harris aday olmak için yeterli oyu aldı

’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçiler ve Demokratlar seçim kampanyalarını sürdürüyor. Demokratların adayı olan ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris ön plana çıktı.

Demokrat delegeler, bugün başkan adaylığı için çevrimiçi oy kullanmaya başladı. Demokratik Ulusal Komite Başkanı Jamie Harrison yaptığı açıklamada, pazartesi sona erecek oylamada Biden’ın da desteklediği Harris’in barajı geçerek Demokratların adayı olmak için yeterli oyu aldığını belirtti.

Harris barajı geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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