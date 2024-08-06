Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını seçti

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, 60 yaşındaki Minnesota Valisi Tim Walz’u başkan yardımcısı adayı olarak belirledi.



60 yaşındaki ABD Ulusal Muhafız Ordusu gazisi ve eski bir öğretmen olan Walz, 2006 yılında ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi eğilimli bir bölgeye seçildi ve 2018'de Minnesota valisi seçilmeden önce 12 yıl görev yaptı.



Vali olarak Walz, ücretsiz okul yemekleri, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri, orta sınıf için vergi indirimleri ve Minnesota çalışanları için genişletilmiş ücretli izinleri içeren ilerici bir gündem oluşturdu.



Harris'in kampanyası, Walz'un uzun Ulusal Muhafız kariyerinin yanı sıra başarılı bir lise futbol koçluğu ve baba şakası videolarının, Beyaz Saray'da ikinci bir Trump dönemine henüz adanmamış bu tür seçmenleri çekeceğini umuyor.



59 yaşındaki Harris, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 21 Temmuz'da parti baskısı altında başarısız olan yeniden seçilme teklifini sonlandırmasının ardından aday olduğundan beri Demokrat Parti'nin seçim zaferi umutlarını canlandırdı.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump Ohio Senatörü James David Vance’ı başkan adayı olarak seçmişti.