Kamala Harris, CNN'den gelen münazara teklifini kabul etti

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, CNN tarafından 23 Ekim için yapılan münazara davetini kabul etti. Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın bu açıklamaya vereceği yanıt bekleniyor.

Kamala Harris, CNN'den gelen münazara teklifini kabul etti

Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris, 23 Ekim'deki münazarayı kabul etti.

Seçim ekibi lideri Jen O'Malley, Harris'in CNN'den gelen daveti kabul ettiğini duyurdu.

O'Malley, "'ın bu münazarayı kabul etmekte hiçbir sorunu olmamalı" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanyasından henüz yorum gelmedi.

Ancak Trump, daha önce yaptığı açıklamada, yeni bir münazaraya katılmayacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi iki aday ilk kez 10 Eylül'de karşı karşıya gelmişti. 

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