Kamala Harris, CNN'den gelen münazara teklifini kabul etti

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris, 23 Ekim'deki münazarayı kabul etti.

Seçim ekibi lideri Jen O'Malley, Harris'in CNN'den gelen daveti kabul ettiğini duyurdu.

O'Malley, "Donald Trump'ın bu münazarayı kabul etmekte hiçbir sorunu olmamalı" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanyasından henüz yorum gelmedi.

Ancak Trump, daha önce yaptığı açıklamada, yeni bir münazaraya katılmayacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi iki aday ilk kez 10 Eylül'de karşı karşıya gelmişti.