"Kamala Harris, Gazze'ye tutumu nedeniyle seçimi kaybetti"

2024'teki ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris neden Donald Trump'a kaybetti sorusu, parti tarafından hala yanıtlanmaya çalışılıyor. Axios'un haberine göre Demokrat Parti yetkilileri bir seçim analizi hazırladı. Henüz kamuoyuna açıklanmayan 2024 seçim analizine göre Kamala Harris'in seçimi kaybetmesinde Gazze'nin işgaline yönelik tutumu büyük rol oynadı.

Demokratik Ulusal Komite (DNC) bünyesinde yürütülen ve "gizli" tutulan araştırmada, İsrail-Gazze politikasının seçim sonuçları açısından "net bir negatif" faktör olduğu belirtiliyor. Parti yöneticilerinin, içeride büyük bir bölünmeye yol açabileceği endişesiyle bu raporu kamuoyundan sakladığı belirtilirken, bulguların özellikle gençler ve "ilerici" seçmenler arasındaki desteği azalttığı vurgulandı.

DNC yetkililerinin Filistin yanlısı Ortadoğuyu Anlama Enstitüsü (IMEU Politika Projesi) aktivistleriyle yaptığı kapalı kapılar ardındaki görüşmede, yönetimin İsrail'e verdiği desteğin Harris'in oy oranlarına zarar verdiği vurgulandı.

Harris, seçim kampanyası boyunca İsrail'e destek ile Gazze için ateşkes çağrısı arasında denge kurmaya çalışsa da, anılarını yazdığı "107 Gün" adlı kitabında dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiği "açık çekin" kendisine zarar verdiğini belirtti. Harris ayrıca, yönetim olarak İsrail'in savaşı yürütme biçimine yönelik eleştirilerini kamuoyu önünde daha açık bir şekilde dile getirmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Ortadoğuyu Anlama Enstitüsü Politika Projesi, Demokratik Ulusal Komite'yi raporun İsrail ile ilgili bulguları nedeniyle yayımlamamakla suçlarken, DNC sözcüsü raporun seçim odaklı çalışmalara engel olmaması için paylaşılmadığını savundu.

Harris, kitabında Gazze'deki siviller için daha fazla empati gösterilmesi konusunda Biden'a özel olarak "yalvardığını" ancak kampanya sürecinde kamuoyu önünde başkanla ters düşmediğini yazdı. Parti yetkilileri, bu araştırmadan elde edilen verilerin ara seçimler öncesinde adaylarla yapılan stratejik görüşmelere entegre edildiğini bildirdi.