Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların başkan adayı konumuna gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini söyledi.

Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim

Başkan Yardımcısı Harris, Biden ile öğle saatlerinde görüşen Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ayrı bir görüşmede ağırladı.

Kameralar önünde poz veren ikili, görüşmeleri öncesinde herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Harris, Netanyahu ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Orta Doğu ile ilgili gündemi değerlendirdiklerini söyledi.

Harris, 'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"'de son 9 ayda olanlar gerçekten yıkıcı. Çok fazla sayıdaki masum sivilin ölümü dahil Gazze'deki insani acıların boyutuna ilişkin ciddi endişemi Başbakan Netanyahu'ya ilettim. Aynı şekilde Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim." şeklinde konuşan Harris, Gazze'de en az yarım milyon insanın ciddi açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Harris, ölmüş çocukları ve açlıktan umutsuzluğa düşmüş ve güvenlik için yaşadıkları yerden kaçan insanları gördüklerini kaydederek, "Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız. Ve ben de sessiz kalmayacağım." şeklinde konuştu.

Biden ve Netanyahu Beyaz Saray’da bir araya geldi

Biden ve Netanyahu Beyaz Saray’da bir araya geldi

Haberi Görüntüle

"ATEŞKES ANLAŞMASININ ZAMANI GELDİ"

Netanyahu ile görüşmesinde 'de artık bir ateşkes anlaşmasına ulaşılmasının zamanının geldiğini ve esirlerin de evlerine dönmesi gerektiğini ifade ettiğini dile getiren Harris, "Şu anlaşmayı yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim. Esirleri evlerine geri getirelim ve Filistin halkına çok ihtiyaçları olan yardımları temin edelim. Ayrıca sonunda iki devletli çözüme yol açacak sürece de bağlı olmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

yönetiminin 'e koşulsuz desteğine yönelik kamuoyunda yükselen ciddi eleştiriler karşısında yönetimin iki numaralı ismi olan Harris, Netanyahu'nun önceki gün Kongre'de yaptığı konuşmada oturuma başkanlık etmemiş ve konuşmaya katılmamıştı.

Öne Çıkan Video

Bursa'da 3 kadının vantilatör kavgası

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de seçim yarışı: Anketlerde Trump ile Harris arasındaki oy farkı 1 puana düştü

ABD'de seçim yarışı: Anketlerde Trump ile Harris arasındaki oy farkı 1 puana düştü

Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya tepki: Talihsiz ve yanlış bir düşünce

Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya tepki: Talihsiz ve yanlış bir düşünce

Bakan Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiştir

Bakan Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiştir

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım devam ediyor: ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım devam ediyor: ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

Fas'ta sıcak hava 24 saatte 21 kişinin ölümüne neden oldu

Fas'ta sıcak hava 24 saatte 21 kişinin ölümüne neden oldu

Yemenli Husiler: İsrail'in Hudeyde limanı saldırısına yanıt vereceğiz

Yemenli Husiler: İsrail'in Hudeyde limanı saldırısına yanıt vereceğiz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...