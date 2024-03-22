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Kamala Harris: Refah'taki sivillerin güvenli tahliyesi mümkün değil

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, gazetecilere konuştu. Harris, gazetecilere Filistinliler için son durak olan Refah'a saldırılması halinde "Bu insanların gidebileceği ve güvende olabileceği hiçbir yer yok" dedi.

Kamala Harris: Refah'taki sivillerin güvenli tahliyesi mümkün değil

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in Gazze'deki sınır kenti Refah'a olası kara harekatı hakkında konuştu.

Harris, yaptığı açıklamada Gazze'deki sınır kenti Refah'a düzenleencek herhangi bir operasyon ihtimalinde sivillerin kaçacak hiçbir yerinin olmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerinden edilmiş Filistinlilerin son durağı olan Refah'a operasyon düzenlemek konusunda kararlı duruşunu koruyor.

Harris, gazetecilere Filistinliler için son durak olan Refah'a saldırılması halinde "Bu insanların gidebileceği ve güvende olabileceği hiçbir yer yok" dedi.

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