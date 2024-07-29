Kamala Harris, resmi TikTok hesabında Trump'la dalga geçti

DONALD TRUMP İLE DALGA GEÇTİ

Şarkıcı Lance Bass, kamerayı tutarak Harris'e, "Hey Kamala, kasım ayında Donald Trump'a ne diyeceğiz?" diye sordu.



Harris ise şarkıcının hit parçalarından biri olan şarkının sözleriyle yanıt vererek, "Bye, bye, bye" diye cevapladı. Şarkının kısa bir klibi arka planda çalınırken ikili gülüyor ve el sallıyordu.



Resmi hesap açıldığından beri başkan yardımcısının ekibi dört video yayınladı.



Sadece sekiz saniye süren ilk videoda Harris tanıtıldı ve kameraman, "Sayın başkan yardımcısı, TikTok'ta mısınız?" diye sordu.



Harris kampanyasına ait diğer TikTok videoları arasında, Harris'in Barack Obama ve Michelle Obama ile yaptığı telefon görüşmesi ve Obama'nın kampanyasına resmi desteklerini sunduğu daha önce yayınlanmış bir klip de yer alıyordu.

HEDEF GENÇ SEÇMENLER



Harris'in kampanya ekibi bu hamle ile bir kez daha genç seçmenleri hedef aldığını ortaya koyuyor.



Konuşmasında, 2020'de kendisinin ve Joe Biden'ın seçilmesinde genç seçmenlerin etkili olduğunu vurgulayarak "bu kasımda yeniden kazanacağız" demişti.



Bu hafta yayımlanan yeni bir Axios/Generation Lab anketi, Harris-Trump yarışında 18 ila 24 yaşındakilerin Harris'e yöneldiğini göstermişti. Harris'i destekleyenler, Trump'ın yüzde 40'lık oranına karşı yüzde 60'tı.