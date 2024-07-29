Kamala Harris, resmi TikTok hesabında Trump'la dalga geçti

ABD seçimlerinde Demokratların muhtemel adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasında sosyal medya platformu TikTok'u da kullanmaya başladı. Harris, resmi profiline yüklediği ilk videolardan birinde potansiyel rakibi Donald Trump ile alay etti. Harris'in kampanya ekibi bu hamle ile bir kez daha genç seçmenleri hedef aldığını ortaya koyuyor.

Kamala Harris, resmi TikTok hesabında Trump'la dalga geçti

Demokratların muhtemel başkan adayı Kamala Harris, resmi TikTok hesabını açarak sosyal medyada varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Harris'in geçen haftanın sonlarına doğru açtığı profili, 3 milyonun üzerinde takipçi kazandı.

Harris, resmi profiline yüklediği ilk videolardan birinde potansiyel rakibi ile alay ettiği kısa bir klip paylaştı.

Kamala Harris, resmi TikTok hesabında Trump'la dalga geçti - 1 TikTok: Kamala Harris

DONALD TRUMP İLE DALGA GEÇTİ

Şarkıcı Lance Bass, kamerayı tutarak Harris'e, "Hey Kamala, kasım ayında 'a ne diyeceğiz?" diye sordu.

Harris ise şarkıcının hit parçalarından biri olan şarkının sözleriyle yanıt vererek, "Bye, bye, bye" diye cevapladı. Şarkının kısa bir klibi arka planda çalınırken ikili gülüyor ve el sallıyordu.

Resmi hesap açıldığından beri başkan yardımcısının ekibi dört video yayınladı.

Sadece sekiz saniye süren ilk videoda Harris tanıtıldı ve kameraman, "Sayın başkan yardımcısı, TikTok'ta mısınız?" diye sordu.

Harris kampanyasına ait diğer TikTok videoları arasında, Harris'in Barack Obama ve Michelle Obama ile yaptığı telefon görüşmesi ve Obama'nın kampanyasına resmi desteklerini sunduğu daha önce yayınlanmış bir klip de yer alıyordu.

HEDEF GENÇ SEÇMENLER

Harris'in kampanya ekibi bu hamle ile bir kez daha genç seçmenleri hedef aldığını ortaya koyuyor.

Konuşmasında, 2020'de kendisinin ve 'ın seçilmesinde genç seçmenlerin etkili olduğunu vurgulayarak "bu kasımda yeniden kazanacağız" demişti.

Bu hafta yayımlanan yeni bir Axios/Generation Lab anketi, Harris-Trump yarışında 18 ila 24 yaşındakilerin Harris'e yöneldiğini göstermişti. Harris'i destekleyenler, Trump'ın yüzde 40'lık oranına karşı yüzde 60'tı.

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