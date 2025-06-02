Kamala Harris, siyaset sahnesine geri mi dönüyor?

ABD’de Kasım 2024’te yapılan başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a kaybeden Demokrat Partili eski başkan yardımcısı Kamala Harris’in aktif siyasete geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Harris’in gelecek yıl yapılacak seçimde Kaliforniya valiliğine aday olabileceği belirtilirken Harris’in eyalette düzenlenen Demokrat Parti etkinliğine katılmamış olması soru işaretlerini beraberinde getirdi.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Demokrat Partili delegeler, Harris’in gerçekten adaylığı düşünüp düşünmediğini ve bunun akıllıca bir karar olup olmayacağını sorgulamaya başladı.



ETKİNLİĞE 3 DAKİKALIK VİDEO MESAJLA HİTAP ETTİ



Söz konusu parti etkinliği, Kaliforniya’nın Anaheim kentinde düzenlenmiş, etkinliğe 4 bin delege katılmıştı. Etkinliğin amacı, gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlıktı. Harris ise etkinliğe bizzat katılmak yerine 3 dakikalık bir video kaydıyla delegelere hitap etti.



Harris, başkanlık yarışını kaybettikten sonra ocak ayında Kaliforniya’daki evine dönmüştü. Demokratlar ise o zamandan bu yana Harris’in valilik görevi için aday olmak isteyip istemediğini merak ediyor.

NYT’nin değerlendirmesine göre, Harris’in seçime girmesi, yarışı “sarsabilir”. Bazı analistler de Harris’in seçim yarışına girmesi halinde Demokratların kendi içinde yapacağı ön seçimde ipi göğüsleyebileceği görüşünde. Öte yandan, o günden bu yana pek fazla kamuoyu önüne çıkmayan Harris, eğiliminin ne yönde olduğu konusunda çok az işaret veriyor.



YENİDEN BAŞKAN ADAYI OLABİLİR



Bu hafta sonu Anaheim’da yapılan Demokrat Parti etkinliğine katılmaması sonrası Harris’in olası aday adaylığını sorgulayan partililerden San Diego delegesi Mark Gracyk, “Ben valilik için seçim yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyorum… İşçi sınıfı, ‘Ah, o yine burada, elitlerin desteğini alıyor’ diyebilir” diye konuştu.



Gazetenin değerlendirmesine göre, Harris, seçime katılıp katılmayacağına bu yaz sonuna kadar karar verecek. İddiaya göre, Harris, 2028’deki başkanlık seçiminde aday olmak ve aktif siyasetten emekli olmak gibi başka seçenekleri de değerlendiriyor. Kamala Harris’in sözcüsü ise NYT’nin haberi için yaptığı yorum talebine yanıt vermedi.

