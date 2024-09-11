Kamala Harris'ten Ayşenur Eygi açıklaması: "Korkunç bir trajedi"

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Harris, bunun “asla yaşanmaması gereken korkunç bir trajedi” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın hemen ardından yaptığı açıklamada Harris, şu ifadeleri kullandı:

“Ayşenur, genç hayatı anlamsız bir şekilde sona erdiğinde Batı Şeria'da barışçıl bir şekilde protesto gösterisi yapıyordu, yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı duruyordu. Hiç kimse barışçıl bir protestoya katıldığı için öldürülmemelidir.”



Eygi'nin ölümüne yol açan silahlı saldırının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Harrris, bunun Batı Şeria'daki İsrail askerlerinin davranışları hakkında meşru soruları gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Harris, "İsrail bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için daha fazlasını yapmalıdır. ABD, Batı Şeria'da şiddeti körükleyen, barış ve istikrarı baltalayan herkesten, İsrailli ya da Filistinli, hesap sormaya devam edecektir” diye ekledi.

Amerikan vatandaşı da olan Eygi, geçen hafta Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail ordusu, Eygi'nin “yüksek ihtimalle” askerlerinin açtığı ateş sonucu kazayla vurulduğunu açıkladı.

Biden da ilk yaptığı açıklamada olayın kazayla olduğunu belirtmişti.

Bugünkü açıklamasında ise Eygi'nin öldürülmesinin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyleyerek, İsrail'in olayla ilgili sorumluluğu üstlendiğini ancak ABD hükümetinin, hesap verilebilirlik beklediğini ifade etti.