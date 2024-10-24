Kamala Harris'ten Beyonce hamlesi: Birlikte sahneye çıkacaklar

Washington Post'un haberine göre, süperstar şarkıcı Beyonce Cuma günü Houston'da Demokratların ABD başkan adayı Kamala Harris ile birlikte sahne alacak.

Kamala Harris'ten Beyonce hamlesi: Birlikte sahneye çıkacaklar

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri için gün sayıyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı , başkanlık için 5 Kasım'da yarışacak.

merkezli Washington Post, Demokrat aday Kamala Harris'in, ünlü şarkıcı ile sahneye çıkacağını yazdı.

Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan Eminem de önceki gün Harris'e destek verdiğini açıkladı.

Harris'i cumhurbaşkanı olarak desteklediğini açıklayan Eminem, memleketi Detroit'te düzenlenen bir etkinlikte eski ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi.

Eminem, yaptığı konuşmada Obama'yı bu seçimin demokrasinin geleceği için ne kadar önemli olduğunu ifade ederek tanıttı.

Sahneye çıkan Obama ise Eminem'in "Lose Yourself" parçasının bazı bölümlerini seslendirdi.

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