Kamala Harris'ten Beyonce hamlesi: Birlikte sahneye çıkacaklar

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri için gün sayıyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris, başkanlık için 5 Kasım'da yarışacak.

ABD merkezli Washington Post, Demokrat aday Kamala Harris'in, ünlü şarkıcı Beyonce ile sahneye çıkacağını yazdı.

Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan Eminem de önceki gün Harris'e destek verdiğini açıkladı.



Harris'i cumhurbaşkanı olarak desteklediğini açıklayan Eminem, memleketi Detroit'te düzenlenen bir etkinlikte eski ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi.

Eminem, yaptığı konuşmada Obama'yı bu seçimin demokrasinin geleceği için ne kadar önemli olduğunu ifade ederek tanıttı.



Sahneye çıkan Obama ise Eminem'in "Lose Yourself" parçasının bazı bölümlerini seslendirdi.