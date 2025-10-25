Kamala Harris'ten yeniden adaylık sinyali: "Henüz işim bitmedi"

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı 1.5 puanlık farkla kaybeden Demokrat Parti adayı Kamala Harris, yeniden adaylık sinyali verdi.



Harris BBC'ye yaptığı açıklamada, bir gün "muhtemelen" başkan olacağını belirterek gelecekte Beyaz Saray'da bir kadının olacağına inandığını ifade etti.



Geçen yıl Donald Trump'a karşı kaybettikten sonra 2028'de bir kez daha başkanlık yarışına girebileceğine dair bugüne kadarki en güçlü sinyalini veren Harris, Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını söyledi.



"BU BENİM ETİM KEMİĞİM OLDU"



Harris henüz bir karar vermediğini ancak siyasette hâlâ bir geleceği olduğunu vurguladı: "Henüz işim bitmedi. Tüm kariyerim boyunca hizmet etmeye adadım kendimi. Bu benim etim kemiğim oldu."



Harris, eski rakibine de sert eleştiriler yöneltti.



Trump'ı bir "zalim" olarak niteleyerek seçim kampanyası sırasında yaptığı uyarıların doğru çıktığını söyledi.



Trump'ın bir "faşist gibi davranacağı" ve "otoriter bir yönetim" kuracağı yönündeki öngörülerde bulunduğunu söyleyen Harris, "O, Adalet Bakanlığı'nı silah haline getireceğini söylemişti ve tam olarak bunu yaptı" diye konuştu.

