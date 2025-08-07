Kamboçya, Trump'ı resmen Nobel'e aday gösterdi

Kamboçya Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ABD Başkanı Trump'ı Barış Ödülü'ne aday gösteren resmi mektubunu Norveç Nobel Komitesi'ne sunduğu belirtildi.



Mektupta, Manet'in, Trump'ı dünya barışının sağlanmasına yaptığı katkılardan dolayı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermekten büyük onur duyduğu ifade edildi.



"VİZYONER VE YENİLİKÇİ"

Bu adaylığın aynı zamanda Kamboçya halkının, Trump'ın iki ülke arasında yaşanan sınır çatışmalarını sonlandırmadaki rolüne duyduğu içten minnettarlığın bir göstergesi olduğu belirtilen mektupta, ABD Başkanının "vizyoner ve yenilikçi diplomasisiyle" muhtemel bir çatışmayı engellediği ifade edildi.

Mektupta, Trump'ın dünyanın gergin bölgelerindeki tansiyonu düşürme konusundaki istikrarlı çabalarının Nobel'in "uluslararası kardeşliğe ve barışın ilerlemesine olağanüstü katkılarda bulunanları onurlandırma" vizyonuyla örtüştüğü de vurgulandı.



Pakistan da Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.