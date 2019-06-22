Sihanoukville Emniyet Müdürü Thul Phorsda yaptığı açıklamada, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde çalışan Kamboçyalı işçilerin inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığını bildirdi.

Thul, 3 ölü, 18 yaralının çıkarıldığı göçükte daha fazla kişinin olup olmadığını belirlemek üzere arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Olayın işçiler uykudayken meydana geldiği, inşaatın bir bölümünü yatakhane olarak kullanan işçilerin göçük altında kaldığı kaydedildi.    