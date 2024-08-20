Kamboçya'da bir çocuk kuş gribinden öldü

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng ilinin Kanhchriech bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki hastaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kuş gribine yakalanan çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.



Hastalığın kaynağı araştırılırken, salgının önüne geçilmesi için hayatını kaybeden hastayla temas eden kişilerin muayene edildiği belirtildi.



Açıklamada, ülkede bu yıl 10 kişide kuş gribi tespit edildiği bildirildi.