Yetkililer, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 24 işçinin öldüğünü, 24 işçinin de göçük altından yaralı çıkarıldığını bildirdi.



Kurtarma ekipleri dün gece 5, bu sabah da bir işçinin cansız bedenine daha ulaşırken, artık göçükten canlı şekilde kimsenin kurtarılmasının beklenilmediğini ifade etti.



FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



İnşaat, cumartesi günü sabah erken saatlerde, işçilerin yatakhane olarak kullandıkları alt katta uykuda oldukları sırada çökmüştü.



Yetkililer, olayın yaşandığı sırada inşaatta yaklaşık 30 işçinin bulunduğunu kaydederken, yaralı işçilerden biri o esnada içeride 55-60 kişi olduğunu iddia etmişti.



Polis, inşaatı yapan firma yetkilisi ve bazı Çin vatandaşlarını gözaltına almıştı.