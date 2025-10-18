Kamboçya'da dolandırıcılık skandalı: 64 Güney Koreli ülkelerine gönderildi

Kamboçya’da internet dolandırıcılığı faaliyetlerinde yer aldıkları öne sürülen 64 Güney Kore vatandaşı, cezai soruşturma kapsamında ülkelerine iade edildi.

Kiralık bir uçakla Cumartesi sabahı Incheon Uluslararası Havalimanı’na getirilen Güney Koreliler, polisin sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde gözaltına alındı.

BİR ÖĞRENCİ ÖLDÜ, HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişme, kısa süre önce Kamboçya’daki bir dolandırıcılık merkezinde çalışmaya zorlandığı bildirilen Güney Koreli bir öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine geldi.

Olay, Güney Kore’de büyük tepki yaratmış, hükümet bu nedenle Phnom Penh’e bir heyet göndererek Kamboçya yönetimiyle işbirliği görüşmeleri başlatmıştı.

BİNLERCE GÜNEY KORELİ RİSK ALTINDA

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, gözaltına alınan 64 kişinin dolandırıcılık merkezlerine yönelik operasyonlarda yakalandığını açıkladı. Yetkililer, bu kişilerin örgütlere gönüllü olarak mı katıldıklarını yoksa sahte iş ilanlarıyla kandırılıp çalışmaya mı zorlandıklarını belirlemeye çalışıyor.

Güney Koreli yetkililere göre, Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezlerinde bine yakını Güney Koreli olmak üzere yaklaşık 200 bin kişi çalışıyor.

COVID-19 salgınından bu yana hızla artan çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleri, hem çalışanları hem de kurbanları kapsayan iki ayrı mağdur grubu oluşturdu.

Uzmanlara göre, uluslararası dolandırıcılık ağları her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Bu sistemlerde bazı kişiler tehdit altında çalıştırılırken, bazıları da sahte yatırım projeleri, yasa dışı kumar siteleri veya romantik tuzaklarla dolandırılıyor.

KAMBOÇYA'YA SEYAHAT YASAĞI GETİRİLDİ

Güney Kore hükümeti, olayların ardından Kamboçya’nın bazı bölgelerine seyahat yasağı getirdi. Yasağın kapsadığı yerler arasında, Güney Koreli öğrencinin ölü bulunduğu Kampot eyaletindeki Bokor Dağı da bulunuyor.



Kamboçya Başbakanı Hun Manet, yasağın gevşetilmesi talebinde bulundu ancak Seul yönetimi güvenlik risklerinin sürdüğünü belirterek kararını korudu.

SEUL'DEN ACİL TALİMAT

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, cuma günü yaptığı açıklamada, yalnızca Kamboçya’da değil Güneydoğu Asya genelinde yasa dışı iş ilanlarının kaldırılması için acil önlem alınması talimatını verdi.

Interpol’ün Haziran ayında yayımladığı rapora göre, bu tür dolandırıcılık merkezleri yalnızca Asya’da değil, Güney Amerika, Batı Avrupa, Doğu Afrika ve Orta Doğu’ya kadar yayılmış durumda. Raporda, son üç yılda farklı kıtalardan binlerce kişinin zorla bu merkezlerde çalıştırılmak üzere kaçırıldığı belirtiliyor.