Kamboçya'da pansiyonda çekiçle öldürüldü! Ufuk Öntürk için Bakanlık devreye girdi

Kalp krizi sonrası dünyayı gezmeye başladı. 6 yıl önce yerleştiği Kamboçya'da öldürüldü.



Ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istedi.



Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser, "Odada ölü bulunduğu söylediler. Cinayete kurban gittiğini, kaldığı pansiyonda tabak kırılmış. Bu nedenle tartışma başlamış. Pansiyon sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 6 kişi, çekiçle başından yaralamış. Hunharca öldürüldüğünü öğrendik." açıklamasında bulundu.



52 yaşındaki Öntürk'ün İzmir'deki yakınları cinayetten, Kamboçya'dan gelen telefon sayesinde haberdar oldu.



Ufuk Öntürk, 25 Şubat'ta kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının saldırısında hayatını kaybetmişti. Aileden Budist inancına göre cenazenin yakılması için vekalet isteniyordu.



Yakım işlemini kabul etmeyen aile cenazeyi Türkiye'ye getirmek istedi ancak, 15 bin doları bulan masrafları karşılayamadı. Dışişleri Bakanlığı devreye girdi, Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçildi.



Ufuk Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış, "Bu cinayeti işleyen kişiler şu an tutuklu ama oranın kanunları duyduğumuza göre çok demokrasiye göre harekete edilmiyor. Salıverilmesinden de korkuyoruz. Bu kişilerin, mutlaka cezalarını çekmesini istiyoruz." deid.



Ufuk Öntürk'ün cenazesinin birkaç gün içinde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.