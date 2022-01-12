Kamboçya’nın ödüllü mayın avcısı keseli sıçan Magawa 8 yaşında öldü

Afrika dev keseli sıçanlarını eğiten sivil toplum kuruluşu APOPO, ülkede yıllar süren iç savaştan kalma 100’ün üzerinde kara mayını ve diğer patlayıcıyı koklayarak bulan Magawa’nın 8 yaşında öldüğünü duyurdu.



APOPO’dan yapılan açıklamada, kuruluşun eğittiği en başarılı mayın avcısı ve haziranda emekli edilen Magawa’nın sağlığının son günlerde kötüleştiğini, daha fazla uyuyarak iştahı azalan sıçanın hafta sonu öldüğünü bildirdi.

Tanzanya doğumlu Magawa, Kamboçya’da mayın avcısı olarak kullanılmadan önce 1 yıl eğitilmişti.



Yaklaşık 5 yıl süren kariyeri boyunca 100’den fazla mayın ve patlayıcıyı bulan Magawa, Eylül 2020’de İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA tarafından altın madalyayla ödüllendirilmişti.



PDSA tarihinde ödüllendirilen ilk sıçan olan Magawa, yaşlanarak yavaşladığı için haziranda emekli edilmişti.



Kamboçya’da Vietnam Savaşı ve iç savaş yıllarından kalma 6 milyona yakın patlamamış mayın olduğu tahmin ediliyor.