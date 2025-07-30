Kamçatka depremi hakkında en son ne biliyoruz?

Rusya'nın Uzak Doğusu'ndaki Kamçatka bölgesinde 1952'den bu yana en şiddetli deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk bilgiler, şu an 4-5 metrelik tsunami dalgalarının bölgedeki yerleşim alanlarına ulaştığını gösteriyor. Can kaybı konusunda net bilgi yok. Resmi açıklamalar, yaralananlar olduğunu ve bazı bölgeleri deniz sularının etkilediğini gösteriyor.

Kamçatka depremi hakkında en son ne biliyoruz?

- 1952 yılında dünyanın en büyük depremlerinden birisinin yaşandığı Kamçatka 73 yıl sonra yeniden sallandı. 4 Kasım 1952’de bu bölgede 9 şiddetinde deprem yaşandı. Dev tsunami dalgaları, Hawaii Adaları’na kadar ulaştı. 

- 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölge başkentinin 149 kilometre güneydoğusunda, 17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

- Sismologlar, bölge başkenti Petropavlovsk'nin güneydoğusunda 5.1-5.8 büyüklüğünde tekrarlayan şiddetli depremler kaydetti, sarsıntılar 3 şiddetinde hissedildi.

- Avacha Körfezi kıyılarında tsunami tehlikesi ilan edildi.

- Kamçatka'nın Yelizovski ilçesinde, Vodopadnaya meteoroloji istasyonunun yakınında 3-4 metre dalga yüksekliğinde tsunami kaydedildi.

- Tsunaminin ilk dalgası Severo-Kurilsk adasının kıyı kesimini vurdu, sakinler tepeye tahliye edildi.

- Kamçatka açıklarında bir saat içinde büyüklüğü 5'in üzerinde olan toplam sekiz deprem meydana geldi. Sarsıntılar 7 ila 100 kilometre derinliklerde meydana geldi.

- Uzmanlar en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngörüyor.

- Denizdeki fay kırığın, derin deniz hendeğinin ekseni boyunca güneybatı yönünde en az 200 km uzandığı belirtiliyor.

- Saat 8.30 itibariyle gelen bilgileer göre bölgede son durum şöyle:

- Resmi bilgilere göre, binaların çoğu ayakta kaldı, ancak onarım gören anaokullarından birinin cephesi çöktü. Can kaybı yok

- Yoğun trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Şehir sakinleri acilen şehri terk etmeye başladı. Trafik sıkışıklığı kilometrelerce uzanıyor.

- Sarsıntı sırasında havalanı binanın tavanı çöktü, yolcular tahliye edildi, ancak kadınlardan birinin üzerine bir levha düştü.

- Tsunami bölgedeki bir balık işleme tesisini sular altında bıraktı, insanlar işletmeden hızla tahliye edildi ve liman tamamen su altında kaldı

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