Kamçatka depremi hakkında en son ne biliyoruz?

- 1952 yılında dünyanın en büyük depremlerinden birisinin yaşandığı Kamçatka 73 yıl sonra yeniden sallandı. 4 Kasım 1952’de bu bölgede 9 şiddetinde deprem yaşandı. Dev tsunami dalgaları, Hawaii Adaları’na kadar ulaştı.

- 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölge başkentinin 149 kilometre güneydoğusunda, 17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

- Sismologlar, bölge başkenti Petropavlovsk'nin güneydoğusunda 5.1-5.8 büyüklüğünde tekrarlayan şiddetli depremler kaydetti, sarsıntılar 3 şiddetinde hissedildi.



- Avacha Körfezi kıyılarında tsunami tehlikesi ilan edildi.



- Kamçatka'nın Yelizovski ilçesinde, Vodopadnaya meteoroloji istasyonunun yakınında 3-4 metre dalga yüksekliğinde tsunami kaydedildi.



- Tsunaminin ilk dalgası Severo-Kurilsk adasının kıyı kesimini vurdu, sakinler tepeye tahliye edildi.



- Kamçatka açıklarında bir saat içinde büyüklüğü 5'in üzerinde olan toplam sekiz deprem meydana geldi. Sarsıntılar 7 ila 100 kilometre derinliklerde meydana geldi.



- Uzmanlar en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngörüyor.

- Denizdeki fay kırığın, derin deniz hendeğinin ekseni boyunca güneybatı yönünde en az 200 km uzandığı belirtiliyor.

- Saat 8.30 itibariyle gelen bilgileer göre bölgede son durum şöyle:

- Resmi bilgilere göre, binaların çoğu ayakta kaldı, ancak onarım gören anaokullarından birinin cephesi çöktü. Can kaybı yok

- Yoğun trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Şehir sakinleri acilen şehri terk etmeye başladı. Trafik sıkışıklığı kilometrelerce uzanıyor.



- Sarsıntı sırasında havalanı binanın tavanı çöktü, yolcular tahliye edildi, ancak kadınlardan birinin üzerine bir levha düştü.



- Tsunami bölgedeki bir balık işleme tesisini sular altında bıraktı, insanlar işletmeden hızla tahliye edildi ve liman tamamen su altında kaldı

