Kamçatka'da 5 ve 6.2'lik artçılar

30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem yaşandı.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, deprem sonrası duruma dair bilgi verilmedi.



Kamçatka'da 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Tsunami dalgalarının Japonya ve ABD kıyılarına kadar ulaştığı depremin bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.