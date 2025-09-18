Kamçatka'da 7,8 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı. Ancak daha sonra tsunami uyarısı kaldırıldı.

Depremdeki can ve mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.