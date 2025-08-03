Kamçatka'da felaket zinciri: Yanardağ 600 yıl sonra ilk kez patladı

Rusya'nın Kamçatka bölgesi bir depremle daha sarsıldı.

Kuril Adaları yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından üç bölgede tsunami uyarısı yapıldı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Beklenen dalga yüksekliği düşük, ancak yine de kıyıdan uzaklaşmalısınız" dedi.



600 YIL SONRA BİR İLK



Kamçatka’daki Krasheninnikov Yanardağı, 600 yıl aradan sonra ilk kez faaliyete geçti. Yanardağın faaliyetinin, Rusya'yı sarsan şiddetli depremlerle ilgili olabileceği ileri sürüldü.



Rus devlet haber ajansı RIA, Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi Başkanı Olga Girina’nın, “Bu, Krasheninnikov Yanardağı’nın 600 yıl içinde tarihsel olarak doğrulanan ilk patlamasıdır” sözlerine yer verdi.



Girina, son patlamanın 1463 yılından sonraki 40 yıl içinde gerçekleştiğini ve o tarihten bu yana yeni bir patlama kaydedilmediğini belirtti.

DEVASA KÜL BULUTU OLUŞTU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kamçatka birimi, patlamanın ardından 6 bin metre yüksekliğe ulaşan bir kül bulutu oluştuğunu bildirdi. Yanardağın yüksekliği ise bin 856 metre olarak açıklandı.



Bakanlık, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru sürüklendiğini ve güzergahında yerleşim yeri bulunmadığını ifade etti. Volkanın patlaması nedeniyle turuncu seviye havacılık alarmı verildi. Bu alarm uçaklar için risk oluşabileceği anlamına geliyor.

8,8'LİK KAMÇATKA DEPREMİ



Birkaç gün önce kaydedilen 8,8'lik deprem, uzak bölgelerde dahi tsunami uyarılarına yol açmış, ardından Kamçatka Yarımadası'nın en aktif yanardağı olan Klyuchevskoy'un patlamasına neden olmuştu.



PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ KAYNIYOR



"Pasifik Ateş Çemberi" son günlerde çok sayıda sismik aktiviteye sahne oldu. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede yanardağ patlamaları dikkat çekiyor.



8,8'lik deprem Kamçatka Yarımadası'nın en aktif yanardağı olan Klyuchevskoy'un patlamasına neden olmuştu.



Bu patlamanın ardından Endonezya'da da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı tekrar faaliyete geçti.