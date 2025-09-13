Kamçatka'da 7.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu duyuruldu.



Açıklamada, depremin 39.5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7.4 olduğu aktarıldı.



Avrasya'nın kuzeydoğusunda bulunan; batıda Ohotsk Denizi, doğuda Bering Denizi ve Büyük Okyanusu ile çevrili olan Kamçatka Yarımadası'ndaki depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.



TSUNAMİ DALGALARI ABD VE JAPONYA'YA ULAŞMIŞTI



Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları Kamçatka, Japonya ve ABD kıyılarına kadar ulaşmıştı.

Dalgalar Japonya'da Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler de tahliye edilmişti.

Kamçatka Yarımadası'nda 8.8'den 1 hafta önce de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

