Kamerun'da 92 yaşındaki Devlet Başkanı yeniden seçimlere aday

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da seçmenler dün, 92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya’nın yedi yıllık yeni dönem için aday olduğu devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullandı.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip ülkede, 8 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Tek turlu seçimde, 11 adayın yarıştığı seçimi Biya'nın kazanarak sekizinci kez iktidara gelmesi bekleniyor.

Adaylar arasında, haziran ayında hükümetten istifa ederek muhalefete katılan 79 yaşındaki eski hükümet sözcüsü Issa Tchiroma Bakary de bulunuyor. Bakary, kampanyasını Biya'nın 43 yıllık iktidarına son verme vaadi üzerine kurdu.

MUHALEFET BÖLÜNMÜŞ, UZMANLAR 'BIYA KAZANIR' DİYOR

Siyaset bilimci Stephane Akoa, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, kampanyanın önceki yıllara göre "çok daha canlı" geçtiğini ancak mevcut sistemin "sonuçları kendi lehine çevirebilecek geniş imkanlara sahip" olduğunu söyledi.

Akoa, "Bu seçim yine de sürprizlere açık olabilir" diye ekledi.

Oxford Economics'in baş siyasal iktisatçısı Francois Conradie de Reuters'a, beklenmedik bir sonucun mümkün olduğunu ancak Biya’nın devlet kurumları üzerindeki hâkimiyeti ve bölünmüş muhalefetin sekizinci dönemini garanti altına alabileceğini belirtti.



Conradie, "Biya neredeyse 43 yıldır rakiplerini ustalıkla bölerek iktidarda kaldı. Artık olup bitenlerden pek haberdar olmadığını düşünsek de kurduğu düzenin son bir kez daha ‘böl ve yönet’ stratejisini işlettiği görülüyor" dedi.

SEÇMENİN BİR NUMARALI ŞİKAYETİ EKONOMİK SIKINTILAR

Öte yandan Al Jazeera televizyonu, bazı seçmenlerin değişim isterken bazılarının Biya’nın devamından yana olduğunu, ancak çoğunun ülkenin köklü ekonomik ve toplumsal sorunlarından endişe duyduğunu aktardı.

Kanalın haberinde, "Hepsi Kamerun’daki durumun büyük bir kararlılık gerektirdiği konusunda hemfikir" bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2023’ten bu yana ekonomik büyüme kaydedilmesine rağmen artan işsizlik, düşen emtia fiyatları ve yaygın yoksulluk halkı zorluyor.

Dünya Bankası, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ının yoksulluk sınırının altında yaşadığını tahmin ediyor.

Petrol ve kakao üretiminde öne çıkan Kamerun, Orta Afrika’nın en çeşitli ekonomilerinden biri olmasına rağmen halkın memnuniyetsizliği ile karşı karşıya.

BIYA'NIN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA KONUSU

Son yirmi yıldaki tüm seçimlerde yüzde 70’in üzerinde oy alan Biya, bu yıl düşük profilli bir kampanya yürüttü. AFP'nin haberine göre Biya, mayıs ayından bu yana ilk kez geçen salı günü Uzak Kuzey bölgesinin başkenti Maroua’daki bir mitingde halkın karşısına çıktı.

Mitinge yalnızca birkaç yüz kişi katılırken, rakibi Bakary aynı kentte on binlerce kişiyi toplamıştı. Bunun yanı sıra Associated Press (AP), Biya’nın sağlık durumunun ülkede sık sık tartışma konusu olduğunu bildirdi.

Haberde, Biya'nın zamanının büyük bölümünü Avrupa’da geçirdiği ve ülkenin rutin işleri üst düzey yetkililer ile aile üyelerine bıraktığı belirtildi.

"ARTIK SADECE LAF İŞİTMEK İSTEMİYORUZ"

Öte yandan Reuters'a konuşan seçmenler, işsizlikten ve kötüleşen yaşam koşullarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yaounde’de şoförlük yapan Hassane Djbril, Bakary’ye oy vereceğini belirterek, "İş yok. Mevcut yönetim baskıcı, bu yüzden değişim istiyoruz" dedi.

Douala’da çalışan tamirci Herves Mitterand da "Benim için işler sadece kötüleşti. Gerçek bir değişim görmek istiyoruz, artık sadece laf işitmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca 2016'dan bu yana hükümet güçleri ile İngilizce konuşulan Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerindeki ayrılıkçı gruplar arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

Anayasa Konseyinin nihai sonuçları 26 Ekim’e kadar açıklaması bekleniyor.