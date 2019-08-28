İlişkili Haberler Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 6 sivili kaçırdı

Kamerun'un Kuzey Batı ve Güney Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerindeki ayrılıkçıların, halka sokağa çıkmamaları ve 'hayatı durdurmaları' çağrısında bulunduğu bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, Anglofon bölgelerde ayrılıkçıların tecrit (lockdown) çağrısı üzerine gündelik yaşam adeta durma noktasına geldi.



Ayrılıkçılar, Kuzey Batı ve Güney Batı Anglofon bölgenin ülkedeki diğer bölgelerle bağlantısının kesilmesi amacıyla bölge halkının 3 hafta süresince tecrit haline girmelerini istedi.



Bu süre boyunca faaliyetlerin askıya alınması, trafik akışının durdurulmasını talep eden silahlı ayrılıkçılar nedeniyle bölgenin en yoğun nüfuslu kenti Bamerda'dan ülkenin Frankofon (Fransızca konuşulan) bölgelerine yoğun bir göç başladı.



ÇAĞRIYA UYMAYANLARA ÖLÜM TEHDİDİ



Eğitim dönemi başlamasına rağmen Anglofon bölgelerdeki 4 bin 400 okul 3 yıldır süren siyasi kriz etkisiyle kapalı duruyor.



Ayrılıkçılar okula gidecek, dükkanlarını açacak ya da evlerinden çıkacak olanları öldürmekle tehdit ederek halktan tecrit çağrılarına uymalarını talep etti.



ANGLOFON KRİZİ



Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.



Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde 'Ambazonya' adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.



Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanıp ve Kamerun'a iade edildi.



Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 20 Ağustos'ta, ayrılıkçı lider Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.



Son verilere göre, Anglofon krizinde bin 850 kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 35 bin kişi komşu ülke Nijerya'ya sığındı.



Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 2016 yılından beri ülkenin batı bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden Sisiku Ayuk Tabe ve 9 destekçisine 'isyan' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.