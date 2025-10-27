Kamerun'da muhalefet lideri zaferini ilan etti, sokaklar karıştı

Kamerun'un başkenti sayılan en büyük kenti Douala'da, tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçları açıklanmadan önce düzenlenen protestolarda en az dört kişi hayatını kaybetti.

Bölge Valisi Samuel Dieudonné Diboua, polis karakollarına saldırıldığını ve güvenlik güçlerinin kendilerini savunduğunu açıkladı.

Diboua, yaşananları “önceden planlanmış şiddet eylemleri” olarak tanımladı.

Vali, “Dört kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda güvenlik görevlisi de yaralandı” diye konuştu ve failler hakkında yasal işlem başlatılacağını da sözlerine ekledi.

MUHALEFET LİDERİ SOKAĞA ÇAĞRI YAPTI

Muhalefet lideri ve başkan adayı Issa Tchiroma Bakary'nin yüzlerce destekçisi, ülke genelindeki gösteri yasağına rağmen birçok kentte sokağa çıkarak güvenlik güçleriyle çatıştı.

Tchiroma Bakary, 12 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazandığını iddia ederek 43 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Paul Biya'nın yenilgiyi kabul etmesini istedi.

Biya'nın liderliğindeki Demokratik Halk Hareketi Partisi (CPDM) ise bu iddiayı kabul etmedi.

Tchiroma Bakary'nin memleketi olan kuzeydeki Garoua kentinde polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Göstericiler, iktidar partisini “zaferi çalmakla” suçlayan pankartlar taşıdı. Bazı eylemciler “Biz sadece sandığın gerçeğini istiyoruz” yazılı dövizlerle yürüdü.

BBC'ye konuşan bir protestocu, “Biz barışçıl yürüyüş yapıyoruz, bu her Kamerunlunun hakkı” dedi.

Reuters ajansı ise Douala'daki kalabalıkların “Tchiroma istiyoruz” sloganları attığını bildirdi.

"KAMERUN'U ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN BARIŞÇIL YÜRÜYÜŞ"

Tchiroma Bakary, taraftarlarına ve diasporadaki destekçilerine “Kamerun’u özgürleştirmek” için barışçıl yürüyüşler düzenleme çağrısı yapmıştı.

Yetkililer ise anayasa konseyinin seçim sonuçlarını açıklayacağı pazartesi gününe kadar ülkedeki tüm toplu gösterileri yasakladı.

Garoua'daki gösteriler sabah saatlerinde barışçıl başlasa da, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla ortam gerildi.

Bir göstericinin taşıdığı pankartta “Biz düzensizlik istemiyoruz, yalnızca oyların gerçeğini talep ediyoruz” ifadesi yer aldı.

Kalabalık arasında ABD Başkanı Donald Trump’tan destek isteyen bir pankart da dikkat çekti.

SONUÇLARI AÇIKLAMA YETKİSİ YALNIZCA ANAYASA KONSEYİNDE

76 yaşındaki Issa Tchiroma Bakary, sosyal medyada yayınladığı video mesajında oyların yüzde 55'ini aldığını ve sonuçların yüzde 80'inin ellerinde bulunduğunu ileri sürdü.

Tchiroma Bakary, daha önce 2009-2019 yılları arasında İletişim Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştı.

Bu dönemde, IŞİD'e bağlı Boko Haram örgütüyle mücadelede ordunun sivillere yönelik suçlamalarını savunmuştu.

Ancak Tchiroma Bakary, haziran ayında hükümetten istifa ederek Biya’ya karşı aday olacağını duyurmuştu.

Tchiroma Bakary, 1984 yılında Biya’yı devirmeye yönelik bir darbe girişimine karıştığı suçlamasıyla altı yıl cezaevinde kalmış, ancak bu suçlamaları reddetmişti.

İktidar partisi CPDM, muhalif liderin zafer iddiasını “hukuken geçersiz” olarak niteledi ve resmi sonuçları açıklama yetkisinin yalnızca anayasa konseyinde olduğunu vurguladı.

SEÇİM USULSÜZLÜĞÜ İDDİALARI

Muhalif gruplar, 12 Ekim seçiminde hile yapıldığını, oy pusulalarının doldurulduğunu ve bazı sandıklarda usulsüzlükler yaşandığını iddia etti.

Anayasa konseyindeki yargıçlar ise sekiz ayrı itirazı “yetersiz kanıt” gerekçesiyle reddetti.

Bunun üzerine Tchiroma Bakary, Biya tarafından atanan yargıçların tarafsız olmadığını savunarak konsey yerine doğrudan halkın desteğine başvurduğunu söyledi ve kendini “meşru ve yasal devlet başkanı” ilan etti.

Seçim sürecinin gergin geçtiği Kamerun’da, sonuçların açıklanması öncesinde sokaklardaki gerilimin sürmesinden endişe ediliyor.