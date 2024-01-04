Kampanya ekibinden Biden'a İsrail'e destek uyarısı: Seçimi kaybediyorsun

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı'nın kampanya ekibi, kasımda ikinci dönemi için yarışmaya hazırlanan Biden'a açık mektupla seslendi. Biden için çalışan gönüllülerin hızla iş bırakmaya başladığı belirtildi.

Yıllardır Demokratlara oy verenlerin şimdi bundan emin olmadıklarını anlatıldı. Biden'dan ateşkes çağrısı yapması ve İsrail'e silah yardımını durdurması istendi.

Bu, kendi partisinden Biden'a ilk tepki değil. Kongre üyelerinden Beyaz Saray çalışanlarına çok sayıda kişi Biden'ı Gazze savaşı yüzünden eleştirmişti. Aralıkta yapılan bir ankete göre de Amerikalıların yüzde 61'i, yönetimin Gazze politikasından memnun değil.