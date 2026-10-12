Kamu parasıyla Trump reklamlarına yargı freni

ABD'de 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Trump yönetiminin kamu kaynaklarıyla yayınladığı reklamlara ilişkin tartışmaya yargı müdahale etti.

Manhattan'da görev yapan ABD Bölge Yargıcı Jennifer Rochon, denetim kuruluşu Common Cause'un da aralarında bulunduğu davacıların başvurusu üzerine reklamların yayımlanmasını geçici olarak durdurdu.

Trump, reklamları “Büyük ABD'miz için olumlu bir tanıtım” olarak gördüğünü ancak bundan böyle vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilmeyeceklerini söylemişti. Beyaz Saray da reklamların finansmanını artık Trump'ın siyasi eylem komitesi MAGA PAC'in üstleneceğini bildirdi.

Davacılar, reklamların kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımadığını, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara destek sağlamak için hazırlanan siyasi propaganda niteliğinde olduğunu savunarak yargıya başvurmuştu.