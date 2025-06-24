Kamyon sürücüsü, çöken köprüde asılı kaldı!

Çin'in Guizhou eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu bir kamyon köprüde asılı kaldı.

Olaya ait videodayu çeken kişinin, kamyon sürücüsüne mobil bağlantı olmadığını ve itfaiyenin gelip kendisini kurtarmasını beklemesini söylediği duyuluyor.



Guizhou Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada Houzi Nehri Köprüsü'nün yerel saatle sabah 7.40 sıralarında şiddetli yağışın tetiklediği bir heyelan nedeniyle çöktüğünü belirtti.



Yetkililer, Çin'in selden etkilenen Guizhou eyaletinde günlerce süren yağmurun ardından, yıllık Doğu Asya musonunun yüksek vitese geçmesiyle birlikte çok sayıda nehrin taştığını söyledi.



Devlet meteoroloji uzmanları, önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla yağmur beklendiğini tahmin ederek, Guizhou da dahil olmak üzere üst üste gelen fırtınaların vurduğu eyaletlerin özellikle tetikte olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.