Kamyonla minibüs çarpıştı, 11 anaokulu öğretmeni öldü

Endonezya'nın Orta Java bölgesinde bir kamyonun çarptığı minibüsteki 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiği bildirildi.



Purworejo ilçesi afet yönetim ajansından yapılan açıklamada, inşaat malzemeleri yüklü damperli kamyonun, Kalijambe köyünde seyreden bir minibüse çarptığı belirtildi.



Açıklamada, minibüste Magelang bölgesinden bir grup öğretmenin bulunduğu ifade edildi.



Polis yetkililerinden Andry Agustiano, kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu minibüse çarptığını açıkladı.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.