Kan donduran cinayet: Online oyunda kaybetti, dışarı çıkıp 11 yaşındaki kızı öldürdü

Fransa'da yaşanan korkunç bir cinayet vakası ülkeyi derinden sarstı.



23 yaşındaki Owen L. isimli adam, oynadığı online oyunda yaşadığı yenilgiyi hazmedemeyerek öfke patlaması geçirdi.



Dışarıda karşılaştığı 11 yaşındaki Louise Lasalle'dan öfkesini çıkarmak isteyen adam, küçük kızı ormana çekerek vahşice öldürdü.



Paris’in güneyindeki Essonne bölgesinde yaşanan olayda, Owen L. 7 Şubat’ta hayatta kalma temalı Fortnite oyunundaki maçı kaybettikten sonra sinirle evinden çıktı.



Savcı Gregoire Dulin, genç adamın oyun oynarken sık sık öfke nöbetleri geçirdiğini ifade ederek, “Sakinleşmek için ya bir şey çalmak ya da birine şantaj yapmak istedi” dedi.

Owen L., evinden çıktıktan kısa bir süre sonra 11 yaşındaki Louise’i fark etti ve onu takip etmeye başladı. İddiaya göre, küçük kızın çantasını çalmaya çalışan zanlı, Louise’in direnmesi üzerine saldırıya geçti.



Olay yerindeki deliller, Louise’in özellikle boyun ve göğüs bölgesine ondan fazla bıçak darbesi aldığını gösteriyor. Polis kaynaklarına göre, kız çocuğunun cesedi ertesi gün, okuluna birkaç yüz metre mesafede, ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde, cesedin üzerinde Owen L.’nin DNA’sına rastlandı.



Polis, olayın ardından güvenlik kameralarını incelediğinde, Owen L.’nin Louise’i takip ettiğini tespit etti. Louise’in telefonu saat 14.07’de kapatılmış, endişelenen annesi ise üç dakika sonra konum uygulaması üzerinden kızını bulmaya çalışmıştı. Aile, küçük kızın eve dönmemesi üzerine polise haber verdi.



KIZ ARKADAŞINA İTİRAF ETTİ



Olay sonrası tutuklanan Owen L., suçunu itiraf etti. Polisin, genç adamın 23 yaşındaki kız arkadaşı Laurianne B.’yi de sorguladığı ve şüphelinin eve kanlı elleriyle geldiğinde cinayeti ona anlattığı öğrenildi.



Polis, Owen L.’nin kanlı kıyafetleri ve cinayet silahını attığını belirledi ancak olayda kullanılan bıçak henüz bulunamadı. Kız arkadaşı, suçu bildirmediği şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edildi.