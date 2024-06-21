Kan testi yaptıran binlerce İngilizin verileri sızdırıldı

İngiltere'de Qilin adlı fidye yazılımcı bilgisayar korsanları grubu, 3 Haziran’da NHS’e kan testleri konusunda pataloji hizmeti veren Synnovis adlı firmanın dijital altyapısına saldırarak kan testi yaptıran binlerce İngilizin verilerini çalmış ve karşılığında fidye istemişti.

NHS ve Synnovis, bugün ayrı olarak yaptıkları açıklamada bu verilerin sosyal mesajlaşma ağı Telegram ve darkweb’de yayınladığını duyurdu.



ÇALINAN VERİLERİN ANALİZİ YAPILIYOR



Synnovis bugünkü açıklamasında “Dün gece siber saldırının sorumluluğunu üstlenen bir grup, Synnovis'e ait olduğunu iddia ettikleri verileri internette yayınladı. Bu gelişmenin birçok insan için ne kadar endişe verici olabileceğini biliyoruz. Bu verilerin analizi halihazırda devam etmektedir. NHS, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve diğer ortaklarla birlikte yürütülen bu analiz, verilerin Synnovis sistemlerinden alınıp alınmadığını ve hangi bilgileri içerdiğini doğrulamayı amaçlıyor” dedi.



HASTA ADLARI, NHS NUMARALARI, DOĞUM TARİHLERİ



NHS ise “NHS İngiltere'ye, siber suç grubunun dün gece Synnovis'e ait olduğunu iddia ettiği ve bu saldırının bir parçası olarak çalınan verileri yayınladığı bilgisi verildi” açıklamasında bulundu.

İngiliz basını, siber suç grubunun hasta adları, doğum tarihleri, NHS numaraları ve kan testlerinin açıklamaları da dahil olmak üzere yaklaşık 400 GB veri paylaştığını duyurdu.