Kanada, ABD ile anlaşamazsa otomotivde Çin'e yönelebilir

ÇİN'E İHRACAT DOKUZ AYDA YÜZDE 40 ARTTI

ABD'ye ekonomik bağımlılığı azaltmaya çalışan Kanada 'nın Çin 'e ihracatı, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk üç çeyrekte Çin'e yapılan ihracat 9,5 milyar dolar artarak 33,5 milyar dolara ulaştı.

Çin'in Kanada'ya ihracatı ise aynı dönemde 68,1 milyar dolardan 68,8 milyar dolara çıkarak görece yatay seyretti.

2025 yılının tamamında Kanada'nın Çin'e ihracatı 35 milyar dolar, ithalatı ise yaklaşık 90 milyar dolar düzeyindeydi.

Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun sözcüsü Mujtaba Hussain, bu artış hızının diğer tüm ülkelere yapılan ihracat büyümesinin yaklaşık dört katı olduğunu söyledi.

Hussain, "Bu büyüme, Bakan Sidhu'nun ve hükümetimizin Çin ile istikrarlı ve öngörülebilir bir ticaret ilişkisi kurmak için yürüttüğü çalışmaları yansıtıyor" dedi.

TARIM VE ENERJİ İHRACATI HIZLA BÜYÜDÜ

Pekin ve Ottawa bu ayın başlarında, Ocak ayında Carney ve Şi tarafından müzakere edilen ticaret anlaşmasını 2028 sonuna kadar iki yıl daha uzattıklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Çin Mart ayında Kanada kanola küspesi, bezelye, ıstakoz ve yengecine uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmış, Kanada da belirli Çin çelik ve alüminyum ürünlerine pazarını açmayı kabul etmişti.

Hussain'in verdiği bilgilere göre kanola tohumu ve küspesi, sığır eti ve bezelye ihracatı bu yıl yüzde 82 artışla 3,5 milyar dolara yaklaştı.

Kanada'nın Çin'e sığır eti ihracatı 377 milyon dolarla 2021'in tamamındaki rakamın neredeyse iki katına çıkarken, ham petrol ihracatı da iki kattan fazla artarak 9,5 milyar dolara ulaştı.

Maden ve gübre ihracatının da büyümeyi sürdürdüğünü belirten Hussain, Bakan Sidhu'nun 2030 yılına kadar Çin'e ihracatı yüzde 50 artırmaya odaklandığını söyledi.

Hussain, "Daha fazla Kanadalı işletmenin büyüyüp ülke içinde iyi ücretli işler yaratabilmesi için Çin pazarına daha fazla ve daha öngörülebilir erişim sağlamaya çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.