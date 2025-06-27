Kanada, ABD’den cevap bekliyor: Gözaltına alınan Johnny Noviello nasıl öldü?

Kanadalı yetkililer, ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınarak Florida eyaletindeki bir gözaltı merkezinde tutulan Kanada vatandaşı Johnny Noviello’nun ölümü hakkında detay vermesi için ABD hükümetine baskı yapıyor.



CNN International haber sitesinin aktardığına göre, Kanada Konsolosluğu’ndan yetkililer, Kanada vatandaşının ICE’nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından ABD hükümetinden konu hakkında daha fazla bilgi vermesini talep ediyor.



KANADA, 3 GÜN SONRA BİLGİLENDİRİLDİ



49 yaşındaki Johnny Noviello, ABD’de yasal olarak kalıcı oturum sahibiydi. ICE’den yapılan açıklamaya göre, Noviello, 2023 yılında “haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı” suçlarından mahkum edilmesi dolayısıyla sınır dışı edilmek üzere Miami’deki Federal Gözaltı Merkezi’nde tutuluyordu.



ICE, Miami İtfaiye ve Kurtarma Departmanı’nın Noviello’yu pazartesi öğlen saatlerinde bilinci kapalı halde bulduğunu ve adamın hayatını kaybettiğinin anlaşıldığını açıkladı. ICE’den yapılan açıklamada, sağlık görevlilerinin duruma derhal müdahale ettiği ve 911’i aradığı belirtildi.



Noviello, 15 Mayıs'ta ICE tarafından denetimli serbestlik ofisinde gözaltına alınmış, kendisine sınır dışı işlemleri için olduğu anlaşılan bir belge ibraz edilmişti.



Kanada Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kanada hükümeti Noviello’nun ölümü hakkında 26 Haziran Perşembe günü bilgilendirildi. Açıklamada, “Kanada konsolosluk yetkilileri, ABD’li yetkililerden derhal daha fazla bilgi almaya çalışıyor” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, ailenin gizliliğine saygı göstermek adına başka detay verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.



SADECE YÜZDE 10’UN HAKKINDA CİDDİ MAHKUMİYET KARARLARI VAR



Kurum içi veriler, ABD’de ekim ayından bu yana ICE tarafından gözaltına alınan göçmenlerin sadece yüzde 10’dan azının hakkında ciddi mahkumiyet kararları olduğunu ortaya koyuyor.



Noviello, ABD’ye Ocak 1988’de yasal vizeyle girmiş ve 24 Ekim 1991’de yasal uzun süreli oturum sahibi olmuştu. Florida’da haraç ve uyuşturucu kaçakçılığından Ekim 2023’te mahkum edilen adama 12 ay hapis cezası verilmişti. Kanadalı adam iyi hal ve halihazırda hapiste geçirdiği süre dolayısıyla bu cezanın yaklaşık 125 gününü hapiste çektikten sonra serbest kalmış, kendisine şubat ayında kamu hizmeti cezası verilmişti.



ICE’nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, 5 Mayıs itibarıyla yedi kişi gözaltında hayatını kaybetmişti.

