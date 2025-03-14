Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada merkezli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifelerine ilişkin DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu bildirildi.

Söz konusu talebin 13 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği, Kanada'nın tarifelerin, ABD'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu savunduğu belirtildi.