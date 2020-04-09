Kanada Başbakanı Trudeau evindeki karantinadan çıktı

Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini evinde karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaklaşık 1 aydır çalıştığı evinden ilk kez çıktı.

Federal parlamento binasındaki kabine toplantısına katılan Trudeau, günlük basın toplantısında konuştu:

"Kanadalıların çoğunun evlerinde kalmalarını istediğimiz için evden çalışmaya devam edeceğim ancak özel konular veya stratejik toplantılar için evden ayrılmam gerektiği takdirde tüm uygun önlemleri alarak çıkacağım’."

CAN KAYBI 476'YA YÜKSELDİ

Öte yandan Kanada genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 169 kişi daha hayatını kaybetti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış kaydedilmeye devam ediliyor.

Resmi verilere göre, hafta başında 307 olan ölüm vakası sayısı, 169 kişi artarak 476’ya yükseldi. Kanada Sağlık Bakanlığı, aynı zaman diliminde 15 bin 512 olan pozitif Covid-19 vaka sayısının da 3 bin 779 kişi artarak 19 bin 291’e yükseldiğini duyurdu.

ÜLKENİN DÖRTTE BİRİ KURALA UYMUYOR

Öte yandan bir anket, Kanadalıların dörtte birinin 2 metre olan sosyal mesafe kuralına uymadıklarını ortaya koydu. Ipsos isimli araştırma kuruluşunun 3-7 Nisan'da Global News için gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 26’sı sosyal mesafe tedbirine uymadığını söyledi. 1006 kişi ile gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 37’si de ülke genelinde sosyal mesafe uygulamasının ciddiye alınmadığı görüşünde.

16 BİN 500 PERSRONELİ İŞE GERİ ALDI

Kanada Havayolları Air Canada’nın, Covid-19 salgınının patlak vermesinden sonra işten çıkarttığı personelini geri işe aldığı açıklandı.

Air Canada, Başbakan Trudeau’nun açıkladığı ücret sübvansiyon programı kapsamında federal bütçeden aldığı destekle 16 bin 500 çalışanını geri işe çağırdı. Şirket işe geri aldığı personeline geriye dönük olarak 15 Mart’tan itibaren ödeme yapacak ve bu uygulama 6 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek.

Air Canada, Covid-19 salgını sonrası tüm uçuşlarını durdurmuştu.

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