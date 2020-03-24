Kanada Başbakanı Trudeau: Yeter artık evde kalın

Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisini 14 günlük karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konutunun önünde düzenlediği basın toplantısında, halka çağrıda bulunarak evlerinde kalmalarını istedi.



Trudeau, "evde kalın" tavsiyelerine meydan okuyanların yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini söyledi.



Çok fazla insanın hala tavsiyeyi göz ardı ettiğini belirten Trudeau, "Yenilmez olduklarını düşünen insanların resimlerini gördük. Yeter artık. Eve gidin ve evde kalın" ifadesini kullandı.



Trudeau, toplumun sağlığını korumak için gerekli olan hiçbir önlemi görmezden gelmeyeceklerini vurguladı.



KANADA'DAKİ VAKA SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ



Kanada Halk Sağlığı Ajansı ve Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde toplam corona virüs vaka sayısı bin 298’den 2 bin 35’e, ölenlerin sayısı ise 19’dan 24’e yükseldi.



Ülke nüfusunun en kalabalık olduğu Ontario ve Quebec eyalet hükümetleri ise bugün zorunlu olmayan tüm iş yerlerinin kapatılması kararı aldı. Günlük hayatın akışını etkilemeyecek tüm iş yerleri, 24 Mart gece yarısından itibaren kapanacak.

"EVDE KAL ÇAĞRISI CİDDİYE ALINMALI"