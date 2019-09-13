Kanada Başbakanı Justin Trudeau 21 Ekim'de düzenlenecek erken seçim öncesinde ülkeyi baştan başa dolaşacağı 40 günlük kampanyasını başlattı.
Victoria'daki havalimanına inen uçağına gazetecileri taşıyan otobüsün çarpması sonucu hem otobüs hem de uçağın kanadında hasar meydana geldi.
Kanada Başbakanı Trudeau çoktan uçaktan indiği için olay sırasında içinde değildi.
Trudeau'nun lideri olduğu Liberal Parti'den yapılan açıklamada Trudeau'nun seçim kampanyasına planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.
Uçağın hasar görmesi nedeniyle Trudeau kampanyasına başka bir uçağa binerek devam edecek.
Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağına otobüs çarptı
NTV HaberDünya
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seçim kampanyası için kullandığı uçağa gazetecileri taşıyan otobüs çarptı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau 21 Ekim'de düzenlenecek erken seçim öncesinde ülkeyi baştan başa dolaşacağı 40 günlük kampanyasını başlattı.