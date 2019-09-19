Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kala yıllar önce kostüm partisinde çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi.



Trudeau'nun 2001 yılında giydiği Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğrafı eleştirilerin hedefi oldu.



Skandal fotoğraf için özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "2001 yılında Vancouver'da öğretmen olduğum zaman teması Arap geceleri olan bir yıl sonu galasına katıldım ve ben Aladdin kostümü giymiştim. Makyaj yapmıştım. Bunu yapmamalıydım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Ama bilemedim. Gerçekten çok üzgünüm" dedi.



Geçmişte yaptığının aptalca olduğunu söyleyen Trudeau, "Kanadalılardan yaptığım için beni affetmelerini istiyorum" dedi.



O zamanlar 29 yaşında olan Trudeau'nun fotoğrafını Time dergisi ortaya çekardı. Fotoğrafın Trudeau'nun çalıştığı özel okulun yıllığından alındığı belirtildi.



21 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesi ortaya çıkan fotoğrafın Kanada Başbakanı Trudeau'nun imajina tamamen zıt bir görüntü verdiği yorumları yapıldı.



Trudeau'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olan Muhafazakar lider Andrew Scheer fotoğrafın kendisini şoke ettiğini ve hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.



Scheer, "Yüzünüze esmerleştiren makyaj yapmak bir toplumla açıktan dalga geçmek ve ırkçılık yapmaktır. Kanadalılar ülkeyi yönetmeye layık olmayan birinin ikiyüzlülüğüne şahit olmuştur" dedi.

