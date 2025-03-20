Kanada, Çin'in 4 vatandaşını idam ettiğini duyurdu: "İnfazlar insan onuruna aykırı"

Kanadalı yetkililer, bu yılın başlarında Çin'de uyuşturucuyla ilgili suçlamalar nedeniyle dört Kanadalının idam edildiğini doğruladı.



BBC'de yer alan habere göre, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, bu yılın başlarında Çin'de uyuşturucuyla ilgili suçlamalar nedeniyle idam edilen dört Kanadalının kimliklerinin gizli tutulduğunu ve hepsinin çifte vatandaşlık taşıdığını duyurdu. Joly, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, infazların "geri döndürülemez" olduğunu belirterek, bu eylemleri "temel insan onuruyla bağdaşmayan" bir durum olarak kınadı ve kişisel olarak Çin hükümetinden müsamaha talep ettiğini ifade etti.



Çin hükümeti, Kanadalı vatandaşların suçlarına dair sağlam kanıtların bulunduğunu öne sürerek, Kanada'yı "sorumsuz açıklamalar yapmayı bırakmaya" çağırdı. Çin Büyükelçiliği sözcüsü, Pekin'in bu kişilerin hak ve çıkarlarını tam olarak garanti altına aldığını ve Kanada hükümetinin "Çin'in yargı egemenliğine" saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.



Çin, çifte vatandaşlığı tanımıyor ve uyuşturucu suçlarına karşı sert bir tutum sergiliyor. Kanada, infazların durdurulması için uzun süreli bir çaba sarf ettiğini belirtirken, Kanada Küresel İlişkiler Kurumu sözcüsü Charlotte MacLeod, ülkenin ölüm cezasına karşı kararlılıkla mücadele ettiğini ve bu kişiler için en üst düzeyde af çağrısında bulunduğunu söyledi.



Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Kanada vatandaşlarına yönelik bu "şok edici ve insanlık dışı" infazlarını kınayarak, bu olayın uyarı olması gerektiğini belirtti.



Kanada ve Çin arasındaki ilişkiler, 2018'de Kanada'nın Çinli telekom yöneticisi Meng Wanzhou'yu tutuklamasının ardından gerginleşmişti. O dönem Çin, Kanada vatandaşlarını tutuklamış ancak tüm tutuklular serbest bırakılmıştı. Son günlerde ise Kanada ve Çin arasındaki ticaret ilişkileri, karşılıklı vergi misillemeleri ile gerilmiş durumda



Joly, "Sadece güçlü bir şekilde kınamaya devam etmeyeceğiz, aynı zamanda benzer durumlarla karşı karşıya kalan diğer Kanadalılar için de müsamaha talep edeceğiz" şeklinde konuştu.