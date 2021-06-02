Kanada, iki dozu farklı aşı olmayı onayladı

Corona virüs aşı arzının talebi karşılamaması durumu sonrası yeni denemeler yapan Kanada, virüs aşılarının iki dozunun farklı olabileceğini açıkladı.

Kanada Sağlık Ajansı yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 aşılarının karıştırılmasıyla ilgili yönergelerinin değiştiğini ve Kanadalıların ikinci dozlarını farklı bir aşıyla olabileceklerini söyledi.

‘İLK DOZU ASTRAZENECA OLAN MRNA AŞISI ALABİLİR’

Kanada Halk Sağlığı Kurumu, ilk doz için AstraZeneca aşısı alanların ikinci doz için Pfizer / BioNTech veya Moderna aşısı alabileceğini söyledi.

Sağlık kurumu, iki mRNA aşısından birini (Pfizer veya Moderna) olan kişilerin, ikinci doz için yine mRNA aşısı olabileceğinin altını çizdi.

Kanada'nın baş halk sağlığı yetkilisi Dr. Theresa Tam verdiği demeçte, "Aynı aşıyı, özellikle aynı mRNA aşısını bulmaya çalışın ama bir nedenden dolayı bulamıyorsanız, bunların birbirinin yerine geçebileceğini düşünün" ifadelerini kullandı.

Tam, "Bu tavsiye, eyaletlere ve bölgelere aşı programlarını yönetmek için güvenli ve etkili seçenekler sunuyor" dedi.

HER GÜN NÜFUSUN YÜZDE 1’İ AŞILANIYOR

Aşılama kampanyasına yavaş bir başlangıç yapan Kanada, son birkaç haftada kampanyasına hız vererek ortalama olarak her gün nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini aşıladı.

Ülkede, Moderna ve AstraZeneca aşılarındaki arz sorunun sürdüğü belirtilirken, Kanada Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi (NACI), ilk doz AstraZeneca aşısını alan kişilerin ise ikinci doz olarak AstraZeneca veya mRNA aşısı alabileceğini söyledi.

Danışma komitesi de, Pfizer / BioNTech veya Moderna gibi bir mRNA aşısının ilk dozunu alan Kanadalıların, aynı mRNA aşısı mevcut değilse ikinci dozları için diğer mRNA aşısını da alabileceklerini söyledi.

Kanada verilerine göre, Mayıs ayının son haftası itibarıyla 13 milyon Kanadalı en az bir doz Pfizer / BioNTech aşısı alırken, ülkede 3,5 milyon Moderna aşısı ve yaklaşık 2 milyonu AstraZeneca aşısı uygulandı.