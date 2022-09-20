Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin yakın zamanda İngiltere monarşisiyle bağlarını koparacağını düşünmediğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.09.2022 - 11:54

Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor

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Trudeau, BBC'ye verdiği demeçte, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gündeme gelen İngiltere Kralı'na bağlı ülkelerin monarşiyle bağlarını koparabileceği iddialarını değerlendirdi.

Kraliyete desteğini ifade eden Trudeau, "anayasal bir monarşiden ayrılmanın" şu anda Kanadalıların gündeminde olmadığını belirtti.

"GÜZEL BİR DENGE VAR"

Trudeau, mevcut sistemin istikrarından memnuniyetini dile getirirken, "Şu anda sistemde Kanada halkına son derece güzel bir şekilde hizmet eden güzel bir denge var" dedi.

Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor - 1 Kanada Başbakanı Justin Trudeau eşi Sophie Gregoire-Trudeau ile birlikte 2. Elizabeth'in cenaze törenine katıldı.

Kanada'da mevcut sistemin değiştirilmek istenmesi durumunda değişikliğin Avam Kamarası ve Senato ile 10 eyaletin onayından geçmesi gerekiyor.

Öte yandan, Trudeau'nun 2. Elizabeth'in cenaze töreni için gittiği Londra'da, 17 Eylül'de katıldığı bir etkinlikte şarkı söylemesi eleştiri konusu olmuştu.

Trudeau ve eşi Sophie Gregoire-Trudea ile beraberlerindeki heyet, 2. Elizabeth'in cenaze töreni için 16 Eylül'de başkent Londra'ya gitmişti.

İngiltere Kralı 3. Charles, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda bulunuyor.

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