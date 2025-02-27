Kanada muhalefeti tepkili: "Trump'ın G7'ye katılımı engellenmeli"

Kanada'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Jagmeet Singh, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'ne katılımının engellenmesini istedi. Trump, dünkü kabine toplantısı öncesi konuşmasında Kanada'dan 51. eyalet olarak bahsetmişti.

Kanada muhalefeti tepkili: "Trump'ın G7'ye katılımı engellenmeli"

, bu yıl G7 Zirvesi'nin dönem başkanlığında bulunuyor.

Muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Jagmeet Singh ise bu zirveye ilişkin konuştu. Başkanı 'ın G7 Zirvesi'ne katılımının yasaklanmasını talep etti.

Singh, "Demokrasimizi ve egemenliğimizi tehdit eden birini neden davet edelim ki?" ifadelerini kullandı. Trump'ın eylem ve politikalarının uluslararası kuruluşlara zarar verdiğini kaydeden Singh, G7 Zirvesi'nin "Trump'ın dünyaya yönelik tehditlerine karşı müttefiklerle ortak çalışmak için bir fırsat" olduğunu kaydetti.

Trump, dünkü kabine toplantısı öncesi konuşmasında bir kez daha Kanada'dan 51. eyalet olarak bahsetmişti.

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