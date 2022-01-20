"Kanada nüfusunun yüzde 30'u göçmenlerden oluşacak"

Kanada Hükümeti'nin internet sitesinden yayınladığı veriler, 2021’de işleme konan yarım milyon başvuru ve kabul alan 401 bin kişiyle 1913’ten bu yana en yüksek göç kabulüne ulaşıldığına işaret ediyor.



Kanada’nın nüfus artışının yüzde 75’inin göçten kaynaklandığı ve 2036’ya kadar göçmenlerin toplam nüfusun yüzde 30’unu oluşturacağı öngörülüyor.

Halen 70 bini aşkın Türk vatandaşının yaşadığı tahmin edilen Kanada'nın göçmenlere ardına kadar açtığı kapıdan girmek isteyen pek çok kişi bulunuyor.

Lisanslı Kanada Göçmenlik Danışmanı ve Toronto merkezli Northern Pathways Kanada Göçmenlik Danışmanlığı'nın Kurucusu Burcu Akyol, konuya dair açıklama yaparak şunları söyledi: "Kanada’nın kalkınma ve çokkültürlülük üzerine temellendirdiği politikalar, yurt dışına taşınmak isteyen birçok kişi için ülkeyi cazip hale getiriyor.

Bu durum çift yönlü gelişiyor. Çünkü Kanada ulaşmak istediği ekonomik kalkınma hedefleri için genç işgücüne ihtiyaç duyuyor. Bunun için her yıl ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1'i oranında göçmen alma hedefiyle ağırlıklı olarak ekonomik göç programları olmak üzere kişilere birçok farklı kategoride başvuru yapma imkanı sunuyor" dedi.



Kanada Göçmenlik Danışmanı Burcu Akyol

"KANADA DÜNYANIN EN GÜVENLİ İLK 10 ÜLKESİ ARASINDA"



Birçok insanın ekonomik, eğitim ve sosyal sebeplerden dolayı göç ettiğini belirten Burcu Akyol, "Kanada’nın dünyanın en güvenli ilk 10 ülkesi arasında yer alması ayrıcalıklı bir durum yaratıyor ve göç taleplerini artırıyor.

Genç işgücüne davetiye çıkaran Kanada Hükümeti, 3 ana göçmenlik programı kapsamında başvuruları Express Entry adlı online sistem üzerinden kabul ediyor.

Açıklanan son istatistiklere göre bu sistemde en çok başvuru daveti alan meslekler arasında yazılım mühendisleri, bilgi işlem analistleri, bilgisayar programcıları, idari asistanlar, mali denetçiler ve yiyecek içecek süpervizörleri bulunuyor.

Sistem meslek ayrımı yapmasa da sıralamada bu mesleklerde olan kişilerin profil özellikleri nedeniyle Express Entry puanlarının yüksek olduğunu ve bu nedenle başvuru daveti alabildiklerini görüyoruz. Bu sistemde nitelikli iş dneyimine sahip olmanın yanı sıra yaş, dil yeterliliği, eğitim seviyesi ve iş deneyimi gibi faktörler de önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.



"GÖÇ TALEPLERİNDEKİ ARTIŞ ŞARTLARI ZORLAŞTIRIYOR"



Kanada’nın kabul ettiği göçmenlerin sayısı her geçen gün artsa da talebin yüksekliğinin adaylar için şartları zorlaştırdığına dikkat çeken Burcu Akyol, "Doktor, hemşire, paramedik, avukat ve mühendis gibi bazı meslek grupları farklı prosedürlere tabi tutuluyor ve bu kişilerin Kanada’daki lisans süreçlerini tamamlamadan iş teklifi almaları ve kendi mesleklerini yapmaları mümkün olamıyor.

Diğer taraftan bu kişilerin yaş, dil yeterliliği ve iş deneyimi gibi özelliklerinin uygun olması durumunda, Express Entry ile göç etmeleri ve buraya geldikten sonra da lisanslarını tamamlama şansları var. Diğer taraftan Kanada’ya göç hikayeleri pek çok kişi için de ‘öğrencilikten vatandaşlığa uzanan yol’ olarak görülüyor.

Öğrenim görmek ya da çalışmak için göç edenler, ülkeye geçici süreli oturum izni ile geliyorlar ve kalıcı oturum izni almak için uygunluk kriterlerini tamamlamaları gerekiyor. Kalıcı oturum izni alanlar ise bir süre sonra şartları yerine getirerek vatandaşlık başvurusu yapabiliyorlar" dedi.



"GÖÇ KONUSUNDA CİDDİ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ MEVCUT"



Yurt dışına taşınmadan önce ayrıntılı araştırma yapılmasını öneren Northern Pathways Kurucusu Burcu Akyol, "Özellikle Kanada’ya göç konusunda ciddi bir bilgi kirliliği var. İnsanların her şeyden önce kendini ‘danışman’ ya da ‘Kanada ile ilgili bilgili’ olarak tanımlayan herkese güven duymamaları ve, vize ve göçmenlik başvuru süreçlerini emanet etmemeleri gerekiyor.

Tüm vize ve göçmenlik başvurularında birinin sizin adınıza başvurunuzu yapabilmesi için ya CICC lisansına ya da Kanada’da avukatlık yapma yetkisine sahip olması gerekiyor. Bu noktada kişiler ve hükümet arasında köprü işlevi gören danışmanlar hem federal hükümet tarafından belirlenmiş yasalara hem de College of Immigration and Citizenship Consultants (CICC) isimli meslek odasının üyesi olarak düzenlemelere tabi oluyor. Başvurunun yasal olarak yetkili ellerde olması ise başvuru sürecinin sorunsuz geçmesini sağlıyor" açıklamalarında bulundu.



"BAŞVURU HATALARI KANADA'YA GİRİŞLERİN 5 YILA KADAR YASAKLANMASIYLA SONUÇLANABİLİYOR"



Kanada Göçmenlik Danışmanı Burcu Akyol, "Kanada’nın vize ve göçmenlik sistemi, kişilerin kendi başvurularını kendileri yapabilecekleri şekilde tasarlanmış olsa da sıklıkla değişen kurallar, sisteme ve terminolojiye hakim olma zorunluluğunu doğuruyor. Yapılan küçük hatalar başvuru reddi ile sonuçlanabiliyor.

Bu durum ise hem zaman kaybına ve maddi kayıplara uğramalarına, hem de Kanada'ya girişlerinin 5 yıla kadar yasaklanması gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Northern Pathways olarak bu noktada göçmen adaylarına rehberlik ederek hata payını ortadan kaldırıyoruz.

Göçün insan hayatında kritik bir karar olduğunun farkındalığıyla, bize başvuranların hassasiyetlerini önceliklendirerek sürecin eksiksiz yürütülmesine yardımcı oluyoruz. Hazırlanan başvurunun kalitesinden, hem bizim hem de başvuru sahibinin emin olduğu bir süreci garanti ediyoruz ve Kanada’nın en cazip özellikleri arasında yer alan toplumsal huzur ve misafirperverliğe kapı aralıyoruz" dedi.