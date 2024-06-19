Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

Kanada, İran Devrim Muhafızları Ordusunu ülkenin ceza kanunu uyarınca "terör örgütleri listesi"ne aldığını açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İran'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

'nın "Global News" internet sitesinin haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc yaptığı basın açıklamasında, Devrim Muhafızları Ordusunun " örgütleri listesi"ne alınması kararının "dikkatli bir değerlendirme"nin ardından alındığını söyledi.

Açıklamayı kabinedeki bazı bakanlarla birlikte yapan LeBlanc, "Hükümetimiz, İran'ın yasa dışı eylemleri ve teröre verdiği desteği göz ardı etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Muhalefetin, "kararın geç kaldığı ve baskılar üzerine alındığı" yönündeki eleştirilerine de yanıt veren LeBlanc, "Bu tür kararlar, güvenlik kurumlarımızın tavsiyesi üzerine ve dış politikalarımıza uygun bir şekilde alınıyor. Bu detaylı müzakerelere dayalı uzun bir süreç." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI, İRAN'DAKİ VATANDAŞLARININ GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİ

Kararın açıklanmasından sonra açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de İran'daki Kanadalıları ülkeyi terk etmeleri yönünde uyardı.

Joly, "Mesajım çok açık. Şu an İran'da bulunanlar için eve dönmenin zamanı." ifadelerini kullanırken, İran'a seyahat planı olanlara da "gitmeyin" uyarısında bulundu.

Kanada Avam Kamarası mayıs ayında yaptığı oylamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütleri listesi"ne eklenmesi yönündeki önergeye oy birliğiyle destek vererek, bu yönde tavsiye kararı almıştı.

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